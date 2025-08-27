Trabzonspor'un Kurucu Üyesi Nizamettin Algan Anıldı

Trabzonspor'un kurucu üyelerinden, asbaşkanlık, sicil ve divan kurulu başkanlığı görevinde bulunan Nizamettin Algan, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Algan'ın, Maçka ilçesindeki mezarı başında düzenlenen anma törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Ören, Algan'ı rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, "Trabzonspor'un kuruluş felsefesine ve değerlerine her zaman sadık kalmış, bu değerleri bizlere bir miras olarak bırakmış olan Nizamettin Algan yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda camiamızın hafızası ve yol göstericisiydi." dedi.

Algan'ın duruşu, kararlılığı ve adanmışlığının, Trabzonspor'un bugünlere gelmesinde en güçlü temellerden olduğunu ifade eden Ören, "Kendisine has vizyonu, ileri görüşlülüğü ve kulübümüze kattığı eşsiz katkılar aradan geçen yıllara rağmen hala yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." diye konuştu.