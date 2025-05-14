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Trabzonspor'un Kupa Hayalleri Fatih Tekke ile Suya Düştü

Trabzonspor'un Kupa Hayalleri Fatih Tekke ile Suya Düştü
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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile ligin 28. haftasında hedeflediği kupa mutluluğunu yaşayamadı. Galatasaray'a karşı oynanan finalde 3-0'lık yenilgi alarak kupayı kazanamadı. Tekke, çeyrek ve yarı finalde başarılı sonuçlar elde etmesine rağmen, finalde başarısız oldu. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de kupa sevinci yaşanamadı.

Trabzonspor'da ligin 28. haftası öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısını elde edemedi.

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit Kulübüne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra döndüğü teknik direktörlük görevinde kısa sürede hedeflediği kupa mutluluğunu yaşayamadı.

Karadeniz ekibi ile 11 Mart'ta 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, bordo-mavililerin Galatasaray ile oynadığı final müsabakasında 3-0'lık yenilgi yaşayarak takımıyla kupa kaldıramadı.

Fatih Tekke ile çeyrek ve yarı finale çıkmıştı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıkmıştı.

Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Doğan dönemindeki ilk kupa hedefi gerçekleşmedi

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde kupa başarısı elde edemedi.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, art arda iki sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa mutluluğu yaşayamadı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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