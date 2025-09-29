Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, kariyerini anlattı Açıklaması

Trabzonspor'un takım kaptanı Stefan Savic, bugüne kadar futbolda başarılı olmasının yetenekten ziyade çok çalışmanın bir ürünü olduğunu belirtti.

Karadağlı futbolcu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, kariyerine baktığında kendisini şanslı hissettiğini belirterek, "Çünkü modern futbolda bir kulüpte uzun süreler kalabilmek, belki futbolun içerisinde uzun süreler kalabilmek çok kolay değil. Ama önce Manchester City, daha sonrasında 3 yıl Fiorentina ve daha sonra da 9 yıl boyunca Atletico Madrid'de oynama, o kulüplerin bir parçası olma fırsatı buldum. Bu nedenle çok mutluyum. Çünkü geçmişe dönüp baktığımda gerçekten kendi adıma iyi bir iş çıkarabildiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Şimdi yine bir büyük kulüpteyim, Trabzonspor bana daha çok Atletico Madrid'i hatırlatıyor." şeklinde görüş belirten Savic, şöyle devam etti:

"Oynadığım kulüpleri değerlendirdiğimde Trabzonspor'u kafamda Atletico Madrid'e daha yakın bir kulüp gibi görüyorum. Gerek tarihi ve gerek başarıları açısından bu iki kulüp arasında büyük benzerlikler var. Trabzonspor'u seçme sebeplerimden bir tanesi bu aslında. Çünkü İspanya'da olduğum dönemde Real Madrid ve Barcelona gibi önemli kulüplere karşı mücadele eden ve birçok başarılar kazanan takımın bir parçasıydım. Burada da Trabzonspor, tarih boyunca İstanbul'un büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Anadolu'nun temsilcisi olarak mücadele etmiş ve bu rekabetten şampiyonluklar çıkarmış bir kulüp. Benim de burayı seçmemde önemli sebeplerden bir tanesi bu. Trabzonspor'un Atletico Madrid ile benzer bir ruh taşıdığını düşünüyorum."

-"En çok çalışan kişi oldum"

Stefan Savic, futbol kariyeriyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ben belki en yetenekli futbolculardan biri değilim, hiç olmadım belki ama her zaman en çok çalışan kişi oldum. Her zaman her şeyini veren kişi oldum. Her zaman kanımın son damlasına kadar savaşan, mücadele eden biri oldum. Dolayısıyla bugüne kadar eğer bir şey kazanabildiysem, futbolda başarılı olabildiysem bu çok çalışmanın bir ürünü. Çünkü zaten Simeone'nin takımında iyi çalışmazsanız asla oynayamazsınız. Belli bir felsefeye dayanan bir oyun sistemi var ve çalışmayan hiç kimsenin başarılı olma şansı yok. Bu sistemde ben de çok çalıştım. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Her şey için mücadele etmeye çalıştım ve hiçbir şey atlamadan bütün detaylarıyla birlikte mücadele etmeye çalıştım."

-"(Fenerbahçe maçındaki) Öyle bir golün iptal edilmesi mümkün değil"

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki hakem kararlarıyla ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

"Bütün maçlarda hatalar yaşanabiliyor. Hakemler de hata yapabilirler ve bu oyunun bir parçası. Ama 2025 yılına geldiğimiz, hakemlerin yardım alabileceği VAR gibi birçok yardımcı unsurun bulunduğu bu dönemde hakemin bu denli hatalar yapabilmesi benim için kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık bir yerden sonra adalet anlayışınızı da zarar vermeye başlıyor. Taşıdığınız formayı temsil edebilmek, ona zarar gelmesini engellemek adına doğal olarak tepki vermeye başlıyorsunuz. Mesela Fenerbahçe ile oynadığımız maçta bana hiç kimse, iptal edilen gol öncesi Onuachu'nun yaptığı hareketin faul olduğunu anlatamaz. Böyle bir faul kararı dünya tarihinde olmamıştır. Çünkü yıllardır maç oynuyoruz, yıllardır temaslarda bulunuyoruz. Öyle bir golün iptal edilmesi mümkün değil. O nedenle maçın hakeminin artık adalet anlayışından uzak kararlar almaya başladığına inandığım için ona tepki verme gereği hissettim."

Savic, ???????daha önce forma giydiği takımlarda da hakem hatalarıyla karşılaştığını dile getirerek, "Örneğin 2016 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı oynarken tartışmalı bir ofsayt golüyle kaybettik. Ama o dönem bize şunu söylemişlerdi, VAR yok, kameralar yok, dolayısıyla hakemin değiştirebileceği bir şey yok. Bu bir hata olarak görülebilirdi o dönem için. Ama artık 2025 yılındayız. Beni kızdıran şey zaten bu, VAR gibi gelişmiş kameralar gibi birçok destek unsuru varken böyle bir hatayı yapmanız mümkün değil. ve böylece bir yerden sonra hakemin adalet duygusundan çıktığını düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda önemli yatırımlar yapıldığını belirten Savic, şunları aktardı:

"Harcanan paralar, yapılan stadyumlar, inanılmaz isimler geliyor, inanılmaz şeyler yapılıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Ama bazı maçlarda hakem yönetimlerinin ligin seviyesinde olmadığını net şekilde söyleyebilirim. Örneğin geçen sene Galatasaray-Fenerbahçe maçında Avrupalı hakem vardı. Maç yönetiminde de hiç kimseye bir şekilde iyi davranmaya çalışmadan, o anda hangi karar alınması gerekiyorsa, adalet neyi gerektiriyorsa öyle davranan bir yönetim gördük. Herkes hakemin kararlarında kabul etmişti. Bizim isteğimiz de bu. İster Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadında olsun, rakip kim olursa olsun hakemlerin adalet dağıtmaları, adaletli davranmaları. Bunu görmeyince de tepki oluyor zaten. Sonuç olarak bazı hakem kararlarının ligin seviyesinin altında olduğunu söyleyebilirim."???????