Trabzonspor'un Giresunspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil kadroya dahil edilmedi.