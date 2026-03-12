Haberler

Trabzonspor'un Efsane İsmi Orhan Kaynak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Cenaze namazı, birçok sporcu ve siyasetçinin katılımıyla Fatih Sultan Mehmet Cami'nde kılındı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kaynak'ı güleryüzüyle hatırlayacaklarını ifade etti.

TRABZONSPOR'UN yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Kaynak, Sarıyer Maden Mahallesi Kuğu Caddesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, İstanbul spor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas, Ertuğrul Sağlam, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Ogün Temizkanoğlu'nun yanı sıra spor ve siyaset dünyasından birçok isim ile Kaynak'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Orhan Kaynak'ın cenazesi daha sonra Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

ERTUĞRUL DOĞAN: BİZ ONU HEP GÜLERYÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ

Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailemizin de başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemli bir futbolcuydu. Çok önemli emekleri oldu. Biz onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadronun içerisinde hem hocamızın hem arkadaşlarımızın hem oyuncuların hem bizlerin çok sevdiği, saygı duyduğu bir kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüz, bir tarifi yok işin doğrusunu söyleyeyim. İnşallah bu sezon için özellikle konuşuyorum onun anısına Trabzonspor, bu ligi çok daha iyi yerlerde bitirir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
