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Sadri Şener, Jose Mourinho'yu yerden yere vurdu

Sadri Şener, Jose Mourinho'yu yerden yere vurdu
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Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, geride kalan Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Şener, "Bunların tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim" diyen Jose Mourinho için "Gelmeseydin. Fenerbahçe'de dünyanın parasını alıyor, dünyanın en güzel şehrinde yaşıyor, bir de şımarıklık yapıyor" dedi.

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, geride kalan Trabzonspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Şener, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho için ise çok sert ifadeler kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR HATA"

25 yaşındaki hakem Oğuzhan Çakır'ın 3-2 biten Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde görev almasını eleştiren Sadri Şener, "Çok genç bir hakemin bu maça verilmesi çok yanlış. Bugün 25 yaşındaki bir mühendisi, doktoru, TV yorumcusunu önemli bir pozisyonda şirkette alamazsınız, tecrübe kazanmasını söylenirsiniz. Genç hakemi de herkesin önüne attılar. Bu yanlış. Hatta Atilla Karaoğlan sahada olsaydı, o VAR merkezinde olsaydı daha iyi olurdu. 25 yaşındaki hakemin, bu maça verilmesi gerçekten çok büyük hataydı." dedi.

Trabzonspor'un durumu hakkında da konuşan Şener, "Bizim takım, iyi takım değil. 14'e yakın futbolcu transfer edilmiş. 7 tane doğru dürüst futbolcu alınsaydı daha iyi olurdu. Umarım düzelir." diye konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından "Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk" ifadelerini de değerlendiren Şener, "Saha dışındaki federasyona söylüyor. Hakem komitesi, çok bilgili insanlardan değil. Federasyon değişik bir yer oldu. Orada futboldan anlamayan insanlarda dolu. Futbolun içinden gelen kişiler orada olmalı. Yoksa bu gibi olaylar devam eder. TFF başkanını bilmem, bizimkiler onlara oy vermiş, Trabzonlu diye. Trabzonspor yönetimini de çok bilmiyorum ama umarım muvaffak olurlar." açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR SEÇİMİ

Trabzonspor'da yaklaşan kongre öncesi değerlendirmelerde bulunan Şener, "Ertuğrul Doğan, ciddi paralar harcadı diyorlar ama ne kadar para harcarsan harca, gol lazım başarı lazım. Ali Koç mesela. Ertuğrul Doğan aday olma hakkı var, ama diğer adaylar da var diyorlar. Hacıkerimoğlu ismi geçiyor. Seçimde destekleyecek adayım şu anlık yok. Şu an ismi geçenler benim arkadaşlarım. Ama listeler önemli tabii ki. Onlar çıkınca söyleyebilirim." dedi.

"TERİM'E BİR ŞEY DİYEBİLİR Mİ?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk futbolu içinde bir yapı olduğunu ve bu durumla mücadele ettiklerini söylemesine de değinen Trabzonspor'un eski başkanı Şener, "Yapıyı bilemiyorum. Ama 25 yaşındaki hakemi atarsan bu olmaz. Bu maça çıkmaz. Benim görmediğim bir kabiliyeti mi var? Galiba onlar bunu gördü ama öyle olmuyor. Hakem futbolcudan büyük olsun ki futbolcu çekinsin. Teknik direktör yaşça tecrübeli olsun ki futbolcu söz dinlesin. Mesela Fatih Terim'e kimse bir şey diyebilir mi?" ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM

Yabancı hakemlerin Süper Lig'e getirilip getirilmemesi konusuna da değinen Şener, "Yabancı hakem olmaz. Kendi hakemlerimiz olsun, niye başkaları olsun. Yabancı hakem gelsin ama yetiştirmeye gelsin. Maçlara yerli hakem atanmalı." sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Böyle olduğunu bilseydim, Fenerbahçe'ye gelmezdim" sözlerini de eleştiren Şener, "Gelmeseydin. Mourinho, kendini çok önemli biri zannediyor. İtalya'da kalsaydı. Çok şımarık. Oynattığı futbol ortada. İşine baksın. Fenerbahçe'de dünyanın parasını alıyor, dünyanın en güzel şehrinde yaşıyor, bir de şımarıklık yapıyor." dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Mourinho çok meşhur biri. Kendisini tüm dünya takip ediyor. Bence bilinçli bir şelkilde konuşyor her şeyi. FB'nin yaşadığı haksızlıklara karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. İyi de yapıyor bence.

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Haber YorumlarıTugba null:

fenerbahçeye yapılan şikeleri hep görüyoruz. kaybettiğiniz zamanda şımarık çocuk diye yaftalıyorsunuz. Türkiyede ki tüm takımların tek rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe kelimesini ağzinizdan biraz düşürseniz belki galibiyet elde edersiniz.

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Anlamiyormusunuz?Adamin geldigi ucagin egzosu sogumadan yönetim olarak aldiniz odaya .Hakemler söyle hakemler böyle.modaya uyuyor iste..bakti gördu bi basari gelmeyecek dedi bari burdan yuruyeyim..Bir allahin kuluda cikip ne bicim top oynatiyorsun diyemiyor.

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

aci varmi aci sadri tursu suyu ic hamsi yee keyfine bak trabzon kümeye insallah

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