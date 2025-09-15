Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den sert tepki: Tarlada patates toplasın

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçındaki hakem kararları sonrası açıklamalarda bulundu.

''TARLADA PATATES TOPLASIN''

61saat'in sorularını yanıtlayan Sadri Şener, maçın hakeminin direkt olarak oyuna etki yaptığını ifade etti. Şener, yaptığı açıklamada, "Onuachu'nun golü net bir gol. Tartışmaya kapalı. Kırmızı kart pozisyonu da kırmızı kart. Hakemlerin yetişmesine karşı değilim ama bunun yeri bu maç değil. Hakem, hakemliği bırakıp tarlada patates toplasın. VAR hakemini zaten hiç tanımıyorum.'' dedi.

''SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN KONUŞUP DURUYOR''

Başkan Ali Koç'un sözlerine değinen Sadri Şener, ''Ali Koç seçimi kazanmak için konuşup duruyor. İnşallah Trabzon'daki maça kendisi gelir ama kendisi geleceğini hiç zannetmiyorum. Ali Koç'un yaptıkları ve söyledikleri çok ayıp" ifadelerini kullandı.