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Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Trabzonspor’un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek adını play-off turuna yazdıran Ferencvaros, bordo-mavili ekiple eşleşti. Trabzonspor, eşleşmedeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer, bu turu geçmesi halinde adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdıracak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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