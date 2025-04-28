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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Finalinde Barcelona'ya Kaybetti

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Finalinde Barcelona'ya Kaybetti
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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19'a karşı mücadele etti. Taraftarlar dev ekranlardan maçı izlerken, maçın sonucunun hüzünle karşılanması dikkat çekti.

UEFA Gençlik Ligi Final maçında Trabzonspor, Barcelona ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzon'da kurulan dev ekranlarda takip eden taraftarlar, maç öncesi eğlenirken takımlarının mağlup olmasıyla hüzünlü anlar yaşadı.

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya'nın temsilcisi Barcelona U19 ile karşı karşıya geldi. Taraftarlar, 19.00'da başlayan karşılaşmayı kentte kurulan dev ekranlardan takip etti. Erken saatte alanlara akın eden Bordo-mavililer tezahüratlar yapıp, horon ve kolbastı oynayarak takıma destek verdi. Saatlerce süren coşkulu bekleyişin ardından maçın başlamasıyla taraftarlar ekranlara kilitlendi. Heyecanlı 90 dakikanın ardından karşılaşma Barcelona'nın galibiyeti ile sona erdi. Takımlarının kaybetmesi nedeniyle birçok taraftar hüzünlü anlar yaşadı. Bordo-mavili ekibin başarısı ise dakikalarca alkışlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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