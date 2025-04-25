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Trabzonspor, Türkiye Kupası Finaline Yükseldi

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finaline Yükseldi
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Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray ile karşılaşmaya hak kazandı. Bordo-mavili takım, tarihindeki 10. kupa zaferini hedefliyor.

TRABZONSPOR'un, Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdırması büyük sevinç yarattı.

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen bordo-mavili takım, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ile Zubkov kaydederken maçın bitişiyle büyük sevinç yaşandı. Tarihinde 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Kupa'yı 10'uncu kez müzesine getirmek istiyor.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Göztepe'yi mağlup ederek adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Sonu Kupa olsun

Günebakış: Trabzon Kupa'ya göz koydu

Taka: Kupa geliyor Kupa

Karadeniz: Gel bakalım Aslan'ım

Ekspres: O Kupa, Trabzon'a gelecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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