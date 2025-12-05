Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Trabzonspor : Reed 41, Berk Demir 8, Yeboah 2, Hamm 14, Taylor 23, Tinkle 1, İsmail Cem Ulusoy 3, Ege Arar, Slins, Dorukhan Engindeniz

TOFAŞ: Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Blazevic 16, Besson 8, Furkan Korkmaz 16, Özgür Cengiz 10, Tolga Geçim 3, Kidd 5, Lewis 10

1. Periyot: 26-19

Devre: 46-43

3. Periyot: 67-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği TOFAŞ'ı 92-87 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor, Berk Demir, Taylor, Hamm ve Yeboah'ın basketleriyle 5. dakikaya 13-5 önde girdi. Reed'in skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, ilk periyodu 26-19 önde bitirdi.

İkinci periyota da hızlı başlayan ev sahibi ekip, Taylor ve Hamm ile etkili olurken, TOFAŞ ise Lewis, Perez ve Özgür Cengiz ile karşılık verdi. Trabzonspor, daha sonra Reed ile üst üste bulduğu basketlerle soyunma odasına 46-43 önde gitti.

Çekişmeli geçen üçüncü periyotta konuk takım, Perez, Besson ve Furkan Korkmaz ile skor bulurken, Trabzonspor ise Reed'in üstün performansıyla karşılık verdi ve son çeyreğe 67-67 berabere girildi.

Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayan konuk ekip, periyotun başında Özgür Cengiz'in dışarıdan Kidd ve Blazevic'in içeriden atışlarıyla öne geçti. Karadeniz ekibi ise Taylor ve Reed'in sayılarıyla oyuna ortak oldu. Son bölümde daha az hata yapan Trabzonspor, karşılaşmadan 92-87 galip ayrıldı.