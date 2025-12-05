Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, evinde konuk ettiği TOFAŞ'ı 92-87 mağlup etti. Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, çekişmeli geçen karşılaşmanın sonlarında daha az hata yaparak galip geldi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Trabzonspor : Reed 41, Berk Demir 8, Yeboah 2, Hamm 14, Taylor 23, Tinkle 1, İsmail Cem Ulusoy 3, Ege Arar, Slins, Dorukhan Engindeniz

TOFAŞ: Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Blazevic 16, Besson 8, Furkan Korkmaz 16, Özgür Cengiz 10, Tolga Geçim 3, Kidd 5, Lewis 10

1. Periyot: 26-19

Devre: 46-43

3. Periyot: 67-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği TOFAŞ'ı 92-87 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor, Berk Demir, Taylor, Hamm ve Yeboah'ın basketleriyle 5. dakikaya 13-5 önde girdi. Reed'in skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, ilk periyodu 26-19 önde bitirdi.

İkinci periyota da hızlı başlayan ev sahibi ekip, Taylor ve Hamm ile etkili olurken, TOFAŞ ise Lewis, Perez ve Özgür Cengiz ile karşılık verdi. Trabzonspor, daha sonra Reed ile üst üste bulduğu basketlerle soyunma odasına 46-43 önde gitti.

Çekişmeli geçen üçüncü periyotta konuk takım, Perez, Besson ve Furkan Korkmaz ile skor bulurken, Trabzonspor ise Reed'in üstün performansıyla karşılık verdi ve son çeyreğe 67-67 berabere girildi.

Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayan konuk ekip, periyotun başında Özgür Cengiz'in dışarıdan Kidd ve Blazevic'in içeriden atışlarıyla öne geçti. Karadeniz ekibi ise Taylor ve Reed'in sayılarıyla oyuna ortak oldu. Son bölümde daha az hata yapan Trabzonspor, karşılaşmadan 92-87 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.