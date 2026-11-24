Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'de 12 haftalık periyot sonunda 28 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, Alman teknik adamı Thomas Reis ile sıkıntılı dönemini aşarak zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

Lige teknik direktör Fatih Tekke ile başlayan bordo-mavililer, ilk hafta Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, 3 müsabakada 4 puan topladığı teknik direktör Tekke ile yollarını ayırdı.

Ligin 4. haftasında takımın başına geçici olarak getirilen Hüseyin Çimşir ile Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, beşinci haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

İlk 5 haftada 7 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, 13 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Reis ile çıkışa geçti

Ligin ilk 5 haftasında bir türlü istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis'i göreve getirdi.

Alman teknik adam ile Süper Lig'de 7 maça çıkan bordo-mavililer, bu müsabakaların tümünü kazanarak 21 puan çıkardı.

Trabzonspor, Reis ile puan cetvelinde basamakları tırmanırken 12 hafta sonunda lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 3'e düşürüp şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Thomas Reis ile 3 puan ortalaması yakalarken Tekke ile bu sezon 1,33, Hüseyin Çimşir ile 1,5 ortalama ile maçlarını oynadı.

Büyük maçları da kazandı

Trabzonspor, Thomas Reis ile büyük maçlarda da başarılı grafik gösterdi.

Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı da 2-0'lık sonuçla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, deplasmanlarda Samsunspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 4-3, Corendon Alanyaspor'u 2-0, evinde ise Gaziantep FK'yi 2-0, Eyüpspor'u da 1-0 mağlup etti.

Reis ile 18 gol atan Karadeniz ekibi, sadece 3 gol yedi. 6 maçta kalesini gole kapayan Trabzonspor, sadece Çaykur Rizespor önünde bu golleri kalesinde gördü.

Son 5 sezonun en iyi dönemi

Trabzonspor, art arda 7 maçını kazandığı ligde elde ettiği 28 puanla son 5 sezon içerisindeki en iyi 12. haftayı geride bıraktı.

Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 30 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu performansın sadece 2 puan gerisinde kaldı.

Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 2022-2023 sezonunda 21, 2023-2024'te 22, 2024-2025'te 15, geçen sezon ise 25 puan elde etmişti.

Gözünü 8 maçlık seriye dikti

Trabzonspor, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından gözünü şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundaki 8 maçlık seriye dikti.

Bordo-mavililer, Göztepe deplasmanında kazanması halinde söz konusu dönemdeki başarısını yakalamış olacak.

Kaynak: AA