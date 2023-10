Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: İyi Oynadık Ama Kaybettik

- Nenad Bjelica : " Trabzonspor'da çok büyük işler yapabilmek adına sonuna kadar mücadele vereceğim"

ADANA - Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Adana Demirspor maçının ardından, "İyi noktalar gösterebildiğimizi düşünüyorum ama maalesef demin de bahsettiğim gibi futbol böyle, bulduğumuz fırsatları değerlendiremeyince maalesef hak etmemize rağmen puansız ayrılıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor 1-0 yenildi. Maç sonunda açıklamalar yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Öncelikle rakibimiz Adana Demirspor'u tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum, galibiyetlerinden ötürü. Bugün 90 dakika belki 97 dakika boyunca iyi mücadele takımım, her şeyi yapmaya çalıştı. Aslında burada oynamak kolay değil. Burası zor bir deplasman. Hangi takım olursa olsun burada oynamak kolay değil. Biz buna rağmen gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu, mücadele ettiğimizi, sonuna kadar mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. Aslında futbol böyle bir oyun. Çünkü rakibimiz aslında bulduğu belki az pozisyonlardan bir tanesini değerlendirmeyi bildi. Bizim de gayet pozisyonlarımız da vardı, şutlarımız vardı, fırsatlarımız da vardı. Ama maalesef bunlardan yararlanamadık. Çok daha fazlasını da hak ettik. 1-0 mağlup ayrılıyoruz. Ama buna rağmen burada bu maçtan çıkarabileceğimiz çok pozitif öğrenebileceğimiz çok şeyler de var. İyi noktalar gösterebildiğimizi düşünüyorum ama maalesef demin de bahsettiğim gibi futbol böyle bulduğumuz fırsatları değerlendiremeyince maalesef hak etmemize rağmen puansız ayrılıyoruz. 5 buçuk ay önce geldiğimde de aslında Trabzonspor benzer bir süreçten geçiyordu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 8 deplasman maçını üst üste kaybetmişti. Biz de geldiğimizde oynadığımız deplasman maçlarından kaybettiklerimiz de oldu. Ama bu seneyi değerlendirecek olursak eğer bugün ve Hatayspor maçında oynadığımız maçları değerlendirirsek o maçlarda puan almaya çok yakın maçlardı bizim adımıza. Belki kaybettiğimiz maçlardı ama puan almayı ya da çok daha fazlasını hak ettiğimiz maçlar da oldu. Eleştiriler konusunda şunu söyleyebilirim; eleştiriler olacak, her zaman eleştiriler olmuş ve olacaktır da. Zaten biz antrenörler olarak bu eleştirileri kabul edip bunlardan öğrenip işimizi çok daha iyi yapmaya çalışmalıyız. Şunu söyleyeyim; Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum ve son ana son saniyeye kadar da Trabzonspor'u daha iyi bir yer yapabilmek, Trabzonspor'da çok büyük işler yapabilmek adına sonuna kadar mücadele vereceğimi de söylemek isterim" sözlerine yer verdi.