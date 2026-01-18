Haberler

Trabzonspor taraftarı, Kocaeli'de takımını yalnız bırakmadı

Trabzonspor taraftarı, Kocaeli'de takımını yalnız bırakmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor karşısında mücadele ederken, bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı ve önceden yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları destekledi.

Trabzonspor taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor deplasmanında bordo-mavilileri yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor'a konuk oluyor. Bordo-mavililerde taraftarlar, bu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı

Kedi ile farenin oyun oynadığı yeri görmeniz lazım
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı