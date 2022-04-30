Trabzonspor taraftarından hayrete düşüren şampiyonluk kutlaması! Tabutları denize attılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor taraftarından hayrete düşüren şampiyonluk kutlaması! Tabutları denize attılar

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Şampiyonluk kutlamalarına erken başlayan Trabzonspor taraftarının ilginç eğlencesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın isimlerinin yazılı olduğu tabutları denize atan bordo-mavili taraftarların bu görüntüsü rakip takımlara gönül verenleri kızdırdı.

Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı. Bordo-mavili taraftarların tabutlu kutlaması sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor taraftarından hayrete düşüren şampiyonluk kutlaması! Tabutları denize attılar

TABUTLARI DENİZE ATTILAR

Trabzonspor taraftarı, üzerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın isimlerinin olduğu tabutları denize attı. Bu anlar sosyal medyada büyük ses getirirken rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti. Bordo-mavili renklere gönül veren bazı taraftarlar ise yaptıkları yorumlarda "Sizlere hakkımızı helal ettik ve gömdük" diyerek, 3 büyüklere göndermede bulundu.

Trabzonspor taraftarından hayrete düşüren şampiyonluk kutlaması! Tabutları denize attılar

Trabzonspor taraftarından hayrete düşüren şampiyonluk kutlaması! Tabutları denize attılar

Trabzonspor taraftarından hayrete düşüren şampiyonluk kutlaması! Tabutları denize attılar

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title