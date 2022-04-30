Trabzonspor taraftarından hayrete düşüren şampiyonluk kutlaması! Tabutları denize attılar

Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı. Bordo-mavili taraftarların tabutlu kutlaması sosyal medyada gündem oldu.

TABUTLARI DENİZE ATTILAR

Trabzonspor taraftarı, üzerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın isimlerinin olduğu tabutları denize attı. Bu anlar sosyal medyada büyük ses getirirken rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti. Bordo-mavili renklere gönül veren bazı taraftarlar ise yaptıkları yorumlarda "Sizlere hakkımızı helal ettik ve gömdük" diyerek, 3 büyüklere göndermede bulundu.