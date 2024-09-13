Trabzonspor Taraftar Grubu Deplasman Yasağına Tepki Gösterdi

Trabzonspor taraftar grubu, hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarların stada alınmaması kararına tepki gösterdi. Grubu adına açıklama yapan Tuncay Kara, deplasman yasağının futbolun coşkulu ruhunu baltalayan geçici bir çözüm olduğunu söyledi.

Trabzonspor taraftar grubu 'Çılgınlar', Trabzonspor'un 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, konuk ekip taraftarının maça alınmayacağı kararına ilişkin açıklamada bulundu. Taraftar Grubu adına açıklama yapan Tuncay Kara, deplasman yasağının futbolun coşkulu ruhunu baltalayan geçici bir çözüm olduğunu söyledi. Kara açıklamasında " Futbol, taraftarın tutkusu ve aidiyetiyle var olan bir oyundur. Deplasman yasağı, bu coşkulu ruhu baltalayan geçici bir çözümdür. Oysa ki, güvenlik gerekçeleriyle uygulanan bu yasak yerine, taraftarları eğitip bilinçlendirerek futbolun gerçek ruhunu korumak mümkündür. Tek taraflı tribünler, futbolun özündeki rekabetin heyecanını yansıtamaz. İki takım taraftarının bir arada olduğu maçlar, futbolun coşkusunu zirveye taşır. Deplasman yasağının kaldırılması, sadece futbolun doğasına dönmekle kalmaz, aynı zamanda futbol turizmini canlandırarak şehirler arası kültürel bir köprü kurar. Futbol, birleştirici bir güçtür ve bu güç, tribünlerde yankılanan taraftar sesleriyle daha da büyür. Yasağın kaldırılması, futbolun gerçek coşkusunu geri getirecek ve taraftarların oyuna kattığı enerjiyi yeniden canlandıracaktır. Futbolun kalbi, özgürce takımlarını destekleyebilen taraftarların coşkusunda atar" dedi.