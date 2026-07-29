Trabzonspor taktik çalıştı
TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Avusturya’nın Schladming kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti.
TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Avusturya'nın Schladming kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında yarın saat 18.30'da Al Sadd takımı ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı