Trabzonspor Süper Lig'de Kazanmayı Unuttu

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, kazanmayı unuttu. Bordo-mavililer, en son üst üste 4 mağlubiyeti 2015 yılanda yaşamıştı.

Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor, 9 yıl sonra benzer bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Lig'de 5 maçtır kazanamayan son 4 maçtır da mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, en son 2015 yılında üst üste 4 mağlubiyet almıştı. Bordo-mavililer, söz konusu dönemin ardından bu yıl benzer tabloyu yaşıyor.

İlk yarıda 11 maçta 24 puan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçı sonrası yolların ayrıldığı Nenad Bjileca'nın ardından takımın başına geçmişti. İlk yarının bitimine kadar olan bölümde bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puan toplamıştı.

İkinci yarı kazanmayı unuttu

Trendyol Süper Ligde ikinci devreye deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Antalyaspor müsabakasıyla başlayan Trabzonspor, ardından çıktığı 4 maçı puansız tamamladı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0, Kasımpaşa'ya evinde 3-2 ve Beşiktaş'a da deplasmanda 2-0 kaybetti. Son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, bu süreçten yalnızca 1 puan çıkarabildi.

Ligde 4. sıraya geriledi

Trabzonspor, deplasman en yakın rakibi Beşiktaş'a 2-0 mağlup olunca üçüncülük koltuğunu ise devraldığı rakibine kaptırdı. Ligin 15. haftasında Beşiktaş'tan üçüncü sırayı devralan bordo-mavili takım, 24. haftada siyah-beyazlı takıma kaybedince 4. sıraya geriledi.

Avcı, Trabzonspor'un başında bir ilk yaşadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 sezon bulunduğu Karadeniz ekibi başında ilk kez üst üste puan alamadığı dönemi yaşıyor. Avcı, bordo-mavili takım ile 2 Süper Kupa ve 1 şampiyonluk kupası sığdırdığı kariyerinde 4 maç kaybederek bir ilk yaşadı. Avcı, teknik adamlık kariyerinde ise 2010-2011 sezonunda Başakşehir'in başında olduğu dönemde 5 maçlık mağlubiyet serisi elde etmişti. - TRABZON