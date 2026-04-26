Haberler

Trabzonspor Stefan Savic şoku

Trabzonspor Stefan Savic şoku
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlarken, bordo-mavililerde kaptan Stefan Savic şoku yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 31'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlarken, bordo-mavililerde kaptan Stefan Savic şoku yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibinde takım kaptanı Stefan Saviç'ten gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, tecrübeli savunma oyuncusunun sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlanmıştır" dedi.

Saviç, Batagov ve Okay Yokuşlu kafilede yer almıyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşması için Konya'ya 19 kişilik maç kafilesi ile gitti. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Saviç, Batagov ve Okay Yokuşlu yer almadı. Bordo-mavililerde, Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, ve Paul Onuachu isimleri yer aldı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından hava yoluyla Konya'ya hareket etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

