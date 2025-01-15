Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Tedavilerini tamamlayan Okay ve Savic'in, Sivasspor maçında ise kadroda olmaları bekleniyor.

Karadeniz ekibi günün ikinci antrenmanını saat 15.30'da yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON