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Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla sürdürüyor. Tedavilerini tamamlayan Okay ve Savic'in de kadroda olmaları bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Tedavilerini tamamlayan Okay ve Savic'in, Sivasspor maçında ise kadroda olmaları bekleniyor.

Karadeniz ekibi günün ikinci antrenmanını saat 15.30'da yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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