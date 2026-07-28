Trabzonspor, Avusturya Kampında Çift Antrenmanla Hazırlıklara Devam Ediyor
Trabzonspor, Avusturya kampında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah kondisyon, akşam ise taktik çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Ali Şahin Yılmaz idmana katılmadı. Takım, yarın yine çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampındaki çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah kondisyon çalışması yapan bordo-mavililer, akşam ilk 20 dakikası basına açık antrenmanda taktik çalıştı.
Bordo-mavililerin idmanına tedavileri süren Batagov, Okay Yokuşlu ve Ali Şahin Yılmaz katılmadı.
Trabzonspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA