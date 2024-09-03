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Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaştı

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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Güneş, Trabzonspor'un başında 5. dönemine çıkacak.

TRABZONSPOR, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi. Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da görüşen Şenol Güneş, bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü oldu. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Öte yandan milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin yapacak olan bordo-mavili ekip, Perşembe günü yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına başlayacak.

TRABZON'DA 5'İNCİ GÜNEŞ DÖNEMİ

Şenol Güneş, bordo-mavili ekibin başında 5'inci dönemine çıkacak. Güneş, son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor görev yapmış; 145 maçta 1.76 ortalama elde etmişti.

Tecrübeli teknik adam daha önce; 1988-89, 1993-97 yılları arasında, 2005 senesinde ve 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almıştı. Şenol Güneş, teknik direktörlüğünü yaptığı bordo mavili ekipte 4 farklı dönemde 4 kupa kazanmayı başarmıştı.

TESADÜFLE BAŞLANGIÇ

Trabzonspor'un 5'inci kez başına geçmeye hazırlanan Şenol Güneş, ilk maçında ilginç bir tesadüf de yaşayacak. Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, eski takımına karşı ilk maçına çıkmış olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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