Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular hem rejenerasyon çalışması hem de tempolu antrenman yaptılar.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.