Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Samsunspor maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışma, takımın maç için motivasyonunu artırıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo mavililer, yarını izinli geçirdikten sonra 27 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.