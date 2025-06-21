Trabzonspor, Rennes'ten Wooh İçin Teklif Yaptı

Trabzonspor, Rennes'ten Wooh İçin Teklif Yaptı
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Trabzonspor, Rennes forması giyen Kamerunlu stoper Christopher Wooh için resmi teklif sundu. 23 yaşındaki oyuncu, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle dikkat çekiyor.

FRANSIZ basını L'Equipe, Trabzon spor'un, Rennes forması giyen Kamerunlu stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptığını yazdı. Bordo-mavililer savunmaya takviye arayışında.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon spor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptı. Fransız spor gazetesi L'Equipe, bordo-mavili kulübün Kamerunlu savunma oyuncusu için Rennes'e teklif sunduğunu duyurdu. L'Equipe'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor, Rennes'in stoperi Christopher Wooh için teklif yaptı" ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki oyuncu, hem Rennes'te hem de Kamerun Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 1.91 boyundaki güçlü stoper, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle biliniyor. Trabzonspor'un, savunma hattına liderlik edebilecek nitelikte bir oyuncu arayışında olduğu ve Wooh'un bu profile uygun görüldüğü ifade ediliyor. Görüşmelerin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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