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Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlarına Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması ve taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

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