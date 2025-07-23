Trabzonspor, Persepolis ile yenişemedi

Trabzonspor, Persepolis ile yenişemedi
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Trabzonspor, hazırlık maçında İran Ligi takımlarından Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında İsmail Kartal'ın görevi bıraktığı İran Ligi takımlarından Persepolis ile karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan maç başladığı gibi golsüz sona ererek 0-0 bitti.

ONUACHU FORMA GİYMEDİ

Karadeniz ekibinde Araz-Nahçıvan karşılaşmasında sakatlanan Paul Onuachu, bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

LİGDE İLK MAÇ KOCAELİSPOR İLE

Trabzonspor ilk hazırlık maçında Araz-Nahçıvan'a 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise Zob Ahan'ı 4-0 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında 11 Ağustos'ta Kocaelispor ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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