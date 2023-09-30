Trabzonspor, Pendikspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Pendikspor arasındaki müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Onuachu ve Bakasetas'ın golleriyle öne geçen Trabzonspor, Endri Çekiçi'nin golüne engel olamadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Pendikspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı korner atışını kale sahası önüne gönderdi. Topu iyi takip eden Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada Mehmet Can Aydın, Visca ile paslaşmasının ardından topla birlikte ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada Midtsjo, Mendy'den kaptığı topu Endri Çekiçi'ye verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Endri Çekiçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top kale çizgisinde Benkoviç'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-1
Hakemler: Bahattih Şimşek, Kemal Yılmaz, Gökhan Barcın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkoviç, Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Fountas, Larsen, Umut Güneş, Denswill, Tekliç, Enis Destan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Segueira, Vukovic, Midtsjo, Lusamba, Halil Akbunar, Endri Çekici, Thuram
Yedekler: Burak Öğür, Murat Akşit, Emre Taşdemir, Leandro Kappel, Görkem Bitin, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Alparslan Öztürk, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı
Goller: Onuachu (dk. 2), Bakasetas (dk. 20) (Trabzonspor), Endri Çekiçi (dk. 37) (Pendikspor)
Sarı kart: Endri Çekiçi (Pendikspor) - TRABZON