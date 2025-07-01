Trabzonspor, Paul Onuachu'yu Yeniden Kadrosuna Katıyor

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu Yeniden Kadrosuna Katıyor
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Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda bulunan Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Onuachu, yarın akşam Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

TRABZONSPOR, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun yarın akşam Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun yarın akşam Trabzon'a geleceği öğrenildi. İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da bir sezon geçiren oyuncu bir yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı giyinecek. Bordo-mavili formayla 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcünün, yarın akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Onuachu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 2.01 cm boyundaki deneyimli santrfor, 2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla Süper Lig'de 25 maça çıkarken 17 gole imza attı. Onuachu, Ligdeki bu performansıyla takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Trabzonspor'un hücum hattı önemli bir güç kazanırken, taraftarların da Onuachu'yu Trabzon Havalimanı'nda coşkulu şekilde karşılaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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