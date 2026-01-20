Trabzonspor, Mathias Lovik'i kadrosuna kattı

TRABZONSPOR, Norveçli futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in kesin transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Norveçli futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in kesin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Parma ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu. Trabzonspor'un, Lovik ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve oyuncunun transferi için Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro'nun 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir. Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."