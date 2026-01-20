Trabzonspor, Mathias Lovik'i kadrosuna kattı

Haberler

Trabzonspor, Norveçli futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in kesin transferi için Parma Kulübü ile anlaşma sağladı. 4,5 yıllık sözleşme imzalanan Lovik'in transfer bedeli 4 milyon Euro olarak belirlendi.

Trabzonspor, Norveçli futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in kesin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Parma ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu. Trabzonspor'un, Lovik ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve oyuncunun transferi için Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro'nun 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir. Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

