Trabzonspor'un 201. yabancı oyuncusu Chibuike Nwaiwu oldu

Güncelleme:
Trabzonspor, Avusturya'nın Wolfsberger ekibinden Chibuike Nwaiwu'yu transfer ederek tarihindeki 201. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. 58 yıllık tarihinde toplamda 54 ülkeden futbolcu transfer eden bordo-mavililer, Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9 oyuncu kadrosuna kattı.

Nijeryalı sekizinci oyuncu

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor tarihindeki 8'inci Nijeryalı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Nijeryalı oyuncular, Victor Shaka, Augustine James, Isaac Promise, Ogenyi Onazi, Anthony Nwakaeme, John Obi Mikel ve Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı.

Başkan Doğan döneminde 31. yabancı transfer

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 31 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana ve Nwaiwu, kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
