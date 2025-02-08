Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Eskihellaç, Trabzonspor formasını giymekten dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Sami Karaman'ın katılımıyla Mustafa Eskihellaç için imza töreni düzenlendi.

Karaman, imza töreninde yaptığı konuşmada Trabzonspor formasını giymenin her oyuncu için büyük bir onur olduğunu belirterek "Bugün ise bu onuru, Trabzonlu bir futbolcuyu yuvasına döndürerek taçlandırıyoruz. Mustafa'nın sahadaki hırsı, çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve karakteriyle camiamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu renklere olan aidiyetini biliyoruz. Kendisine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Mustafa Eskihellaç ise kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük gurur. Sahada her şeyimi vererek bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mustafa Eskihellaç'ın, 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Yolculuk videosu

Bordo-mavili kulüp, Mustafa Eskihellaç'ın Gaziantep'ten Trabzon'a aracıyla yaptığı zorlu yolculuğun videosunu yayımladı.

Gaziantep'ten Trabzon'a kara yoluyla gelirken kar nedeniyle yolda bir süre mahsur kalan Eskihellaç'ın videosunda yolculuk esprili biçimde anlatılıyor.

Her türlü zorlu şartlara rağmen Eskihellaç'ın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne varışı bir çekicinin arkasında tamamlanıyor.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
img

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
img

Zafer Ergin'den şaşırtan sözler! "Haftaya sünnetim var"
img

İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.