Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Sami Karaman'ın katılımıyla Mustafa Eskihellaç için imza töreni düzenlendi.

Karaman, imza töreninde yaptığı konuşmada Trabzonspor formasını giymenin her oyuncu için büyük bir onur olduğunu belirterek "Bugün ise bu onuru, Trabzonlu bir futbolcuyu yuvasına döndürerek taçlandırıyoruz. Mustafa'nın sahadaki hırsı, çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve karakteriyle camiamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu renklere olan aidiyetini biliyoruz. Kendisine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Mustafa Eskihellaç ise kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük gurur. Sahada her şeyimi vererek bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mustafa Eskihellaç'ın, 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Yolculuk videosu

Bordo-mavili kulüp, Mustafa Eskihellaç'ın Gaziantep'ten Trabzon'a aracıyla yaptığı zorlu yolculuğun videosunu yayımladı.

Gaziantep'ten Trabzon'a kara yoluyla gelirken kar nedeniyle yolda bir süre mahsur kalan Eskihellaç'ın videosunda yolculuk esprili biçimde anlatılıyor.

Her türlü zorlu şartlara rağmen Eskihellaç'ın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne varışı bir çekicinin arkasında tamamlanıyor.