Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor