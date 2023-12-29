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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve geniş alanda oyun yapıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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