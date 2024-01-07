Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanında galibiyetle döndü

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, Trabzonspor'da MKE Ankaragücü deplasmanında gelen galibiyet yüzleri güldürdü. Yeni yıla 3 puanla başlayan bordo-mavililer, başkent galibiyetiyle ligde 4'üncü deplasman zaferini elde etmiş oldu. Lig'de bu sezon en az şut çektiği maçı MKE Ankaragücü karşısında ortaya koyup, haftayı 3 puanla, 3'üncü sırada kapayan Karadeniz ekibi, hafta içi Samsunspor'la oynayacağı erteleme maçını da kazanıp, seri yakalamayı hedefliyor.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nün konuğu olan Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, sırasını da korumuş oldu. Deplasmandan 3 puanla dönen bordo-mavililer, bu sonuçla Ankaragücü'ne konuk olduğu son 7 Süper Lig karşılaşmasının 5'ini kazanırken, kalesini de gole kapatmayı başardı. Ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçının 4'ünü (Fenerbahçe, Gaziantep FK, İstanbulspor, MKE Ankaragücü) kazanan Trabzonspor, son galibiyetiyle daha önce 20 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamış oldu. Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü karşısındaki 1-0'lık skor ile Süper Lig'in 2007-2008 sezonundan bu yana en fazla tek farklı galibiyet alan teknik direktör olarak istatistiklere yansıdı.

VİSCA: HERKESİ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR

MKE Ankaragücü karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Edin Visca, başkent deplasmanı sonrası konuşmasında, zemin ve hava şartlarının kendilerini zorladığını ancak önemli olanın galibiyetle ayrılmak olduğunu ifade etti. Visca, Samsunspor maçından da galibiyetle ayrılarak MKE Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyeti tamamlamak istediklerini ifade ederek, taraftarların bu maçta tribünleri doldurarak kendilerini desteklemelerini istedi. Visca, "Zor bir dönem olacak ama herkes için zor olacak. Şimdi iyi bir dinlenme ve rejenerasyon yaparak önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yoğun fikstür herkes için olacak onun için benim için sorun yok. İyi bir dinlenme ve her şeyi doğru yapmak önemli olan. Hafta içi oynayacağımız maça taraftarlarımızı davet ediyoruz. O maçta dolu tribünler istiyoruz. Çünkü bugün aldığımız 3 puanı o maçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü 3.sırada kalmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BİZ KENDİMİZE BAKACAĞIZ"

Zaman zaman yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan Visca, "Her maç 90 dakika, en iyi performansı dünyada kimse göstermiyor. Sonuçta karşı takım bir şeyler deniyor ve bir şeyler yapmak istiyor. Futbolda bugünkü gibi detaylar çok önemli. Doğru hücum, atak yaptık ve 1 gol bulduk. Sonrası söylediğim gibi hava şartları, zemin zordu. Biz haftayı 3 puanla kapattık. Ama bundan sonrası her maç daha iyi olacağız" dedi.

FOUNTAS: GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÇOK İYİYDİ

Trabzonspor'da Trezeguet'in Afrika Kupası maçları için ülkesinin milli takımında yer alması nedeniyle bu maçta şans bulan genç oyuncularından Fountas da maç sonu yaptığı açıklamada yeni yıla galibiyetle başlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Fountas, "Yeni yılda ilk maçı galibiyetle almamız çok önemli. Çünkü ilk maçlar her zaman zor olur. 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. ve benim açımdan da galibiyetle başlamak çok iyiydi. Bu sene benim Trabzon'da ilk senem. ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve her seferinde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Çünkü büyük bir takımdayım ve bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Kendi açımdan da şunu söylemek istiyorum, iyi oynamak istiyorum. İyi oynarsanız hem kendinize yardımcı oluyorsunuz hem de takıma yardımcı oluyorsunuz" diye konuştu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzonspor'un MKE Ankaragücü karşısında deplasmanda elde ettiği galibiyet kentteki yerel basında da yankı buldu. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un deplasmanda aldığı galibiyeti manşetlerinde farklı başlıklarla okuyucularına aktardı. Gazetelerden bazıları ise bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atan Edin Visca'nın ismine vurgu yaparak manşetlerinde ilginç başlıklar kullandı.

Gazetelerin başlıkları şöyle:

Karadeniz gazetesi: Sessizliği Visca bozdu, Teşekkürler EDİN

Kuzey Ekspres gazetesi: 2024'e Dikkat EDİN

Taka Gazetesi: Fırtına'dan yeni yıl hediyesi

Sonnokta Gazetesi: Başkent'e selam 3 puana devam

Günebakış Gazetesi: Trabzon'dan altın vuruş