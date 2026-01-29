Haberler

Trabzonspor, Umut Nayir'i renklerine bağladı

Güncelleme:
Trabzonspor, santrfor Mehmet Umut Nayir ile 1,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu bir sözleşme imzaladı. Oyuncuya ödenecek garanti ücretler açıklanırken, opsiyon hakkının kullanılması durumunda 2027-2028 sezonu için 63 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan 32 yaşındaki futbolcu ile opsiyon hakkı bordo-mavili takıma ait olmak üzere 1,5 yıl+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, oyuncuya 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 47 milyon 250 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

