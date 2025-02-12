Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Eren Elmalı için çok konuşulacak bir tanıtım videosu paylaştı. Videoda ligin ilk yarısında oynanan ve sarı-kırmızıların 4-3 kazandığı maçta bordo-mavililerin çizgiyi geçip geçmediği tartışılan golüne gönderme yapıldı.
Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde transfer ettiği milli sol bek Eren Elmalı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
TRABZONSPOR MAÇINA GÖNDERME
Sarı-kırmızılılardan 24 yaşındaki futbolcu için yapılan videolu tanıtımda ligin ilk yarısında oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Galatasaray- Trabzonspor maçına gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma "#Hedef25 yolunda çizgimiz net!" notu düşüldü.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Park'ta oynan ve Galatasaray'ın 4-3 kazandığı maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın dışarıdan çevrildiği iddia edilen topun devamında bordo-mavi takım 3. golü bulmuştu. Topun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.
EREN'İN GALATASARAY'A MALİYETİ
Galatasaray, Eren Elmalı'yı ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Cimbom, bu transfer için bordo-mavililere 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 500 bin euro şarta bağlı bonus ve sonraki satıştan %25 pay bulunan anlaşmada futbolcu maaşı dahil tüm ödemeler TL cinsinden yapılacak.
milli sok bekin alacağı maaş ise Galatasaray tarafında şu şekilde açıklandı;
"Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,
Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."
EREN'İN SEZON PERFORMANSI
Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli sol bek, 2022 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.