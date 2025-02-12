Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde transfer ettiği milli sol bek Eren Elmalı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TRABZONSPOR MAÇINA GÖNDERME

Sarı-kırmızılılardan 24 yaşındaki futbolcu için yapılan videolu tanıtımda ligin ilk yarısında oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Galatasaray- Trabzonspor maçına gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma "#Hedef25 yolunda çizgimiz net!" notu düşüldü.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Park'ta oynan ve Galatasaray'ın 4-3 kazandığı maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın dışarıdan çevrildiği iddia edilen topun devamında bordo-mavi takım 3. golü bulmuştu. Topun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

EREN'İN GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray, Eren Elmalı'yı ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Cimbom, bu transfer için bordo-mavililere 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 500 bin euro şarta bağlı bonus ve sonraki satıştan %25 pay bulunan anlaşmada futbolcu maaşı dahil tüm ödemeler TL cinsinden yapılacak.

milli sok bekin alacağı maaş ise Galatasaray tarafında şu şekilde açıklandı;

"Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,

Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli sol bek, 2022 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.