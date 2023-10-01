Trabzonspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den çağrı

Trabzonspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili camiayı sabırla kulübe destek olmaya çağırdı.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon oynanan oyun ve saha sonuçlarının beklendiği gibi olmayabildiğini belirterek, "Hocanın sistem yetersizliği ya da eksikliği de olabilir, hatta ülke futbolunu tanımama şanssızlığı da olabilir. Bunu eleştirmek özgürlüktür, haktır. Ama aşırı duygusallık içine girip kırıp dökmenin, zarar vermenin gereği yok. Çünkü bu yönetenleri maceraya sürüklüyor. Kulübün ise artık maceraya tahammülü yoktu." ifadelerini kullandı.

Kulüp üyelerine seslenen Ören, "İyi niyetiyle ağır bir mali yükün altına giren başkanın, gayreti kadar camianın da desteğine ihtiyaç var. Bu yüzden camianın, Trabzonspor'a büyük sabırla destek olması lazım. Değerli Trabzonsporlular, lütfen, sevgi, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirelim. Hepimiz biliyoruz ki sevgi, saygı ve nezaket, kulübe verilen emeklerin en büyük ödülüdür." görüşlerine yer verdi.

Ören, herkesin, sadece saha sonuçlarına değil, kulübün ekonomik dar boğazdan kurtulmasına hedeflenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meselelere sadece skor odaklı bakılmamalıdır. Çünkü bu yönetenler üzerinde galipsen çok başarılı, yaptığın işler tümüyle doğru, mağlupsan çok başarısız, yaptığın işler tümüyle yanlış algısı yaratıp tribünlere sirayet ederek yönetenler üzerinde olumsuz baskıya yol açıp yeni yanlışlar yaptırmaktadır. Değerli taraftarlar, bizler, bu minvalde sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz, yarın büyük vebale ortak olmamalıyız. Kişilerin keyfini değil, kurumun istikbalini düşünmeliyiz. Zira biz kulübü miras değil emanet aldık, sokakta bulmadık. Trabzonspor'a olan sevgimizden, kulübe zarar veren, aşırı duygusal tartışmalardan uzak durmalıyız. Son günlerin alışkanlığı olan algı yaratmak adına muhalefet etmek için muhalefet de olmayınız. Kim kulüp PR'ını kendi PR'ının önünde tutup emeğe saygı ve saygıya hürmet gösteriyorsa onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."