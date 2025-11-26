Haberler

Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım'da sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlar yapılıyor ve bazı oyuncuların tedavi süreçleri devam ediyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

RAM Başakşehir maçında "sağ uyluk adalesinde gerilme" yaşayan Folcarelli'nin tedavisine başlandığı, radyolojik incelemenin tamamlanmasının ardından tedavisinin planlanacağı, Visca'nın da sezonu kapattığı öğrenildi.

Okay Yokuşlu, Pina, Baniya ve Onuralp Çevikkan'ın salonda çalıştığı, Savic'in de fizyoterapist eşliğinde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce ve Erol Can Çolak'ın da atletik performans antrenörü ve fizyoterapist desteğiyle salon ve saha çalışmalarını bireysel yürüttükleri aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke antrenman öncesinde kulüp doktorlarıyla görüşerek sakatlıklara ilişkin bilgi aldı.

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
