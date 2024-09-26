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Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki antrenmanda, bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle katılamadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavili futbolcular, bu bölümde ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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