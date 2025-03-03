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Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin deplasman hasreti de dinmedi. Karadeniz ekibi, bu sezonki 12 dış saha maçından da 3 puanla ayrılmayı başaramadı.

Trenyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla yeşil-beyazlılar oldu.

KONYASPOR DİREĞE TAKILDI

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tempo fazla yükselmedi. İlk yarıda dikkat çeken tek tehlikeli pozisyon 18. dakikada Konyaspor'dan geldi. Bu dakikada Yusuf'un ortasında Kramer'in kafa vuruşu direkten geri döndü. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

MUSTAFA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan Mustafa, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

UZATMADA VAR'DAN PENALTI KARARI

Uzatma dakikalarında Trabzonspor ceza sahasında Uğurcan ile Lundstram arasında yaşanan pozisyon sonrası Konyasporlu oyuncular hakem Ozan Ergün'e döndü ve elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Lundstram'ın elle müdahalesini tespit ederek Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

ORTALIK KARIŞTI, SARI KART YAĞDI

Öte yandan Konyaspor'un beklediği penaltı beklediği pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında saha içerisinde büyük tartışma çıktı. Yaşananların ardından hakem Ozan Ergün; Cihan, Serdar, Uğurcan Yazğılı ve Keyta'ya sarı kart gösterdi.

Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

UMUT NAYİR PENALTIYI ATTI

Konyaspor'da penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, 90+10'da takımına galibiyeti getiren golü attı ve Konyaspor maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN HASRETİ BİTMEDİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor, bu sezonki deplasman hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Fırtına, 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor. Trabzonspor 32 puanda kalırken Konyaspor ise 28 puana yükseldi. Bordo-mavililer, ligin bir sonraki haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlı takım da Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

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Keske kume dussede akli basina gelse

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