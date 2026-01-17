Haberler

Trabzonspor ile Kocaelispor 42. randevuda
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor karşısında galip gelerek sezonun ikinci yarısına moralli başlamak istiyor. Takımlar daha önce 41 kez karşılaştı, Trabzonspor'un 21 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibiyle 42. randevusuna çıkacak.

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak sezonun ilk yarısını moralsiz kapattı. Ligde 35 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısına Kocaelispor karşısında galip gelerek moralli başlamak istiyor. Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 41 maçta bordo-mavililer 21 galibiyet alırken, Kocaelispor 9 kez kazandı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 61 gol kaydederken, ev sahibi ekip 41 golle karşılık verdi.

17 yıl sonra Kocaeli'ne gidiyor

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Kocaelispor ile sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, 17 yıl aranın ardından Kocaeli deplasmanına çıkacak. İki takım, Kocaeli'de en son 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelirken, 9 Mayıs 2009'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Kocaeli'ndeki maçlar

Kocaelispor ile Trabzonspor arasında Kocaeli'de oynanan 20 maçta ev sahibi ekip 5 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 7 kez sahadan galip ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda bordo-mavililer 28 gol kaydederken, yeşil-siyahlı ekip 23 golle karşılık verdi. - TRABZON

