Olaigbe ve Baniya Konyaspor'da

TRABZONSPOR, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, iki oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bordo mavili kulüp, Kazeem Olaigbe ile Rayyan Baniya'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardığı ve iki futbolcunun transferinden toplam 4 milyon 20 bin euro bonservis geliri elde edeceği belirtildi. Yapılan anlaşmada Trabzonspor'un, Olaigbe ve Baniya'nın ilerleyen süreçte gerçekleşebilecek satışlarından doğacak haklarının yüzde 50'sini elinde tutacağı kaydedildi.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, bordo-mavili forma altında toplam 22 maçta 1410 dakika süre aldı. Bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Olaigbe, Süper Lig'de ise 1 asistlik performans ortaya koydu. Belçikalı oyuncu, 2025-26 sezonun başında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'ten 5 Milyon Euro karşılığında takıma katılmıştı.

Öte yandan bugün oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının maç kafilesinde yer almayan Trabzonspor'un genç oyuncusu Cihan Çanak'ın da kiralık olarak Gençlerbirliği'ne transfer olabileceği öğrenildi.