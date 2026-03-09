Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 90 Burak Kapacak), Dorukhan Toköz, Benes, Makarov (Dk. 74 Mane), Furkan Soyalp (Dk. 74 Görkem Sağlam), Chalov (Dk. 62 Onugkha) Cardoso (Dk. 90 Mendes)

TRABZONSPOR: Onana, Pina (Dk. 77 Okay Yokuşlu), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellac, Oulai (Dk. 89 Salih Malkoçoplu), Ozan Tufan, Muçi (Dk. 89 Chibuike), Zubkov (Dk. 65 Nwakame), Augusto (Dk. 77 Umut Nayır), Onuachu.

GOLLER: Dk. 82 Onugkha (Zecorner Kayserispor ), 45+3, 45+5 (P) Onachu, Dk. 53 Zubkov ( Trabzonspor )

KIRMIZI KART: Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor )

SARI KART: Ramazan Civelek, (Zecorner Kayserispor )

Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından puanını 54'e yükseltti. Ligdeki 11'inci mağlubiyetini alan ev sahibi Kayserispor ise 20 puanda kaldı.

5'inci dakikada Oulai, Dorukhan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi pozisyonda ilk olarak sarı kartına başvurdu. Ardından VAR tavsiyesi sonrası, maçın hakemi sarı kartını iptal ederek Dorukhan'ı kırmızı kartla cezalandırdı ve oyun dışına gönderdi.

11'inci dakikada Bilal'in degajı sonrası topa hareketlenen Makarov'un ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Onana topu göğsü ile uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Kayserispor köşe atışı kullandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Chalov'un sert vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.

19'uncu dakikada Zubkov şık çalımlarla ceza sahası yayına topu taşıdı. Zubkov'un yaptığı ortada Onachu'nun kafa vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.

24'üncü dakikada Onana'nın pası Makarov'da kaldı. Makaraov'un sağ kanattan yaptığı ortada Chalov'un uçarak vurduğu kafa vuruşunda Onana meşin yuvarlağı yere uzanarak kornere çeldi.

32'nci dakikada Benes ceza sahası yayı üzerinde Makarov'u gördü. Benes'in ara pasında Makarov'un sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

39'uncu dakikada Zubkov'un ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

41'inci dakikada Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak auta gitti.

45+3'üncü dakikada Pina'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Onachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

45+4'üncü dakikada Muci köşe vuruşu kullandı. Ver-kaç ile ceza sahasına giren Muci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zubkov'un topun gelişine yaptığı sert vuruş kale direğinde patlayarak oyun alanına döndü. Karşılaşmanın hakemi pozisyonda Benes'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Onachu'nun kullandığı penaltı vuruşu sonrası top fileleri havalandırdı: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53'üncü dakikada ara pasında topa hareketlenen Zubkov'un ceza sahasına girer girmez sol ayağı ile sert vuruşunda meşin yuvarlak önce kale direğine ardından da kaleci Bilal'in sırtına çarparak fileleri havalandırdı: 0-3.

56'ncı dakikada sol kanattan topu taşıyan Ramazan Civelek'in ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

82'nci dakikada Cardoso sol kanattan topu Trabzonspor yarı alanına taşıdı. Ceza sahası içine girer girmez Cardoso ters kanatta Onugkha'yı gördü. Meşin yuvarlakla buluşan Onugkha topu boş kaleye gönderdi ve fark 2'ye indi: 1-3.

83'üncü dakikada gelişen Kayserispor kontra atağında bu kez Onugkha sol kanatta topu taşıdı. Savunma arkasına sarkan Onugkha'nın sol kanatta ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken top kale direğine çarparak oyun alanının dışına çıktı.

86'ncı dakikada ver-kaç ile Benes ceza sahası yayının hemen üzerinde topla buluştu. Slovak oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

