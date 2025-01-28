Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalar yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor