Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalar yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
img

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
img

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
img

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.