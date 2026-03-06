Haberler

Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan son antrenmanda ısınma çalışmaları ile taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

