Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda RAMS Başakşehir FK maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Ayrıca antrenman öncesinde Arseniy Batagov'un doğum günü kutlandı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı