Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 89-79'luk skorla mağlup etti. Maçın önemli anlarında Reed ve Berk Demir'in etkili oyunları dikkat çekti.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Trabzonspor : Reed 24, Berk Demir 7, Yeboah 14, Hamm 5, Taylor 11, Tinkle 6, İsmail Cem Ulusoy 10, Batu Bircan 2, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 10

Karşıyaka : Sokolowski 20, Samet Geyik 12, Gordic, Bishop 9, Moody 6, Young 15, Serkan Menteşe, Manning 14, Ege Özçelik, Alston 3, Mert Celep

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-32

3. Periyot: 70-49

Beş faulle oyundan çıkan: 39.29 Berk Demir ( Trabzonspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 89-79 yendi.

İki takımın da top kayıplarıyla başladığı mücadelede ilk basket, 2. dakikanın sonlarında bordo-mavili ekipten Reed'in üçlüğüyle geldi. Trabzonspor, ilk 5 dakikayı 8-7 önde geçti. Karşılıklı top kayıpları ve üçlük atışlarla devam eden ilk periyot, Trabzonspor'un 21-17 üstünlüğüyle bitti.

İkinci periyoda daha iyi başlayan konuk ekip, 13. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 21-23. Tinkle'ın peş peşe 3 sayılık basketleriyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, Yeboah ve Delgado'nun da katkısıyla devreyi 44-32 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren ve farkı daha da açan bordo-mavililer, Berk Demir ve Reed'in etkili oyunuyla son çeyreğe 70-49 önde girdi.

Final periyodunda Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, maçtan 89-79 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
