Haberler

Karşıyaka: 89-79

Karşıyaka: 89-79
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 89-79'luk skorla galip geldi. İlk periyotta öne geçen Trabzonspor, devreyi 44-32 önde tamamladı ve üçüncü periyotta farkı açarak maçı kazandı.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

TRABZONSPOR: Reed 24, Berk Demir 7, Yeboah 14, Hamm 5, Taylor 11, Tinkle 6, İsmail Cem Ulusoy 10, Batu Bircan 2, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 10

KARŞIYAKA: Sokolowski 20, Samet Geyik 12, Gordic, Bishop 9, Moody 6, Young 15, Serkan Menteşe, Manning 14, Ege Özçelik, Alston 3, Mert Celep

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 44-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-49

Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 89-79 mağlup etti.

Mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda ritmini artıran Trabzonspor, 23 sayı üreterek soyunma odasına 44-32'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran ev sahibi ekip, 26 sayılık performansla farkı açtı ve final periyoduna 70-49 önde girdi. Son çeyrekte Karşıyaka farkı azaltmaya çalışsa da Trabzonspor ürettiği 19 sayıyla parkeden 89-79 galip ayrıldı. Trabzonspor'da Reed 24 sayıyla hem takımının hem de maçın en skorer ismi olurken, Karşıyaka adına en fazla sayı üreten oyuncu 20 sayıyla Sokolowski oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var

Şehir resmen zehir soluyor! Felaketin boyutunu ortaya koyan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata