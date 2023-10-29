Trabzonspor, Karagümrük ile deplasmanda golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma, bu sezonun ilk yarısında isabetli şut çekilmeden tamamlanan ilk maç oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısında isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlandı.

İKİ GOL OLDU AMA GEÇERLİ SAYILMADI

Ev sahibinde Güven Yalçın'ın 38. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Trabzonspor'un da 83. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, kaleci Emre Bilgin'e faul olduğu nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT ÇIKMADI

Maçın ilk yarısında iki takımdan da isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlanmış oldu.

AVCI'NIN İLK PUAN KAYBI

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine geri dönen Abdullah Avcı ile çıktığı ikinci maçta ilk puan kaybını yaşadı. Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı.